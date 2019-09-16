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مرأة

حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 02:55 م
صدى البلد
رشا عوني
نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، من حفل زفافها برفقة شقيقاتها نور وفرح.

وكتبت هنا الزاهد على صورها مع شقيقاتها "حياتي في صورة"؛ حيث تألقت هنا الزاهد في حفل زفافها بفستان ساحر، كما ظهرت شيقياتها بفساتين باللون الأوف وايت، زادتهن رقة وجمالًا.

وظهرت نور شقيقة هنا الزاهد بفستان أنيق محتشم ذو أكمام، أما فرح فقد اختارت فستان دانتيل مكشوف الصدر والأكتاف، ليتألقن في زفاف شقيقتهن هنا الزاهد التي ظهرت بفستانين مختلفين في حفل زفافها.

ومنذ يوم حفل الزفاف الأربعاء الماضي، تصدرت صور هنا الزاهد وشقيقاتها مواقع التواصل الاجتماعي حيث أبهرن الجميع بجمالهن وفساتينهن المميزة.
حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها
حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها
حياتي في صورة.. هنا الزاهد تنشر صورا جديدة من زفافها

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