أهم الأخبار.. السيسي لـ الغانم: أمن الخليج مرتبط بأمن مصر.. مصدر مسئول: خفض إنتاج النفط السعودي ليس أزمة.. أسعار الذهب ترتفع

نشر موقع صدى البلد، على مدار، اليوم الاثنين، الموافق 16 سبتمبر 2019، عددًا من الأخبار المهمة على مستوى الشأن المحلي والدولي، وتيسيرًا على القرّاء، نقدّم لكم موجزًا بأهمها.
اهم الاخبار
السيسي لـ رئيس مجلس الأمة الكويتي:أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.
مصدر مسئول: انخفاض إنتاج النفط السعودي لا يمثل أزمة لقطاع البترول المصري
أكد مصدر بوزارة البترول، أن الهجوم الأخير على قطاع النفط السعودي، لايمثل أى أزمة لقطاع البترول المصري
الزمالك يجهز مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر المصري ..تعرف عليها
يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاجأة مدوية لمباراة السوبر...
حريق أرامكو..السعودية تغلق خط أنابيب مع البحرين
قال مصدران تجاريان لرويترز اليوم الاثنين إن السعودية أغلقت خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين.
تفاصيل الإعلان عن جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفي لعام 2019
أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة ...
ترامب معلقا علي نفي ايران تورطها فى حريق ارامكو: سوف نري
شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نفي إيران تورطها بالهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين بشركة أرامكو السعودية. وقال ترامب على تويتر:"تذكر عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، قائلة إنها اخترقت مجالهم ...
أمريكا تدرس زيادة التعاون الاستخباراتي مع السعودية
قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتين نفطيتين بشركة أرامكو
المفاجآت تتوالى.. إيهاب جلال ينهي آمال الحضري والصقر بالعمل فى جهاز منتخب مصر
بات إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى قاب قوسين أو أدنى من تدريب منتخب مصر...
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 -9-2019 بنحو 4 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا 685 جنيها ...
اهم الاخبار
السيسي لـ رئيس مجلس الأمة الكويتي:أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة بالإضافة إلى سفير دولة الكويت بالقاهرة.
مصدر مسئول: انخفاض إنتاج النفط السعودي لا يمثل أزمة لقطاع البترول المصري
أكد مصدر بوزارة البترول، أن الهجوم الأخير على قطاع النفط السعودي، لايمثل أى أزمة لقطاع البترول المصري
الزمالك يجهز مفاجأة مدوية لـ الأهلي فى السوبر المصري ..تعرف عليها
يجهز الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك مفاجأة مدوية لمباراة السوبر...
حريق أرامكو..السعودية تغلق خط أنابيب مع البحرين
قال مصدران تجاريان لرويترز اليوم الاثنين إن السعودية أغلقت خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين بعد هجمات على منشأتي نفط سعوديتين.
تفاصيل الإعلان عن جوائز هيكل التشجيعية للعمل الصحفي لعام 2019
أعلن مجلس أمناء مؤسسة محمد حسنين هيكل للصحافة العربية عن ترتيبات الحفل الختامي لمسابقة المؤسسة ...
ترامب معلقا علي نفي ايران تورطها فى حريق ارامكو: سوف نري
شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نفي إيران تورطها بالهجوم الإرهابي على منشأتين نفطيتين بشركة أرامكو السعودية. وقال ترامب على تويتر:"تذكر عندما أسقطت إيران طائرة بدون طيار، قائلة إنها اخترقت مجالهم ...
أمريكا تدرس زيادة التعاون الاستخباراتي مع السعودية
قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتين نفطيتين بشركة أرامكو
المفاجآت تتوالى.. إيهاب جلال ينهي آمال الحضري والصقر بالعمل فى جهاز منتخب مصر
بات إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى قاب قوسين أو أدنى من تدريب منتخب مصر...
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 685 جنيها
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 -9-2019 بنحو 4 جنيهات وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الاكثر شيوعا 685 جنيها ...