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أخبار العالم

أمريكا تدرس زيادة التعاون الاستخباراتي مع السعودية

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 03:20 م
صدى البلد
حسام رضوان
قال مسئولون أمريكيون إن الولايات المتحدة تدرس إمكانية زيادة تبادل المعلومات الاستخبارية مع المملكة العربية السعودية، وذلك بعد الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتين نفطيتين بشركة أرامكو، بحسب "سكاي نيوز".

ويأتي ذلك وسط تحقيقات بشأن مكان انطلاق الهجوم الإرهابي على أرامكو، واحتمالية إطلاق صواريخ كرون من العراق أو إيران.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد أكد في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي أن أن المعلومات المتوفرة لدى واشنطن تؤكد بيان الحكومة العراقية بشأن عدم استخدام أراضيه في تنفيذ الهجوم على أرامكو.

وأعلنت كل من ألمانيا وبريطانيا العمل مع الولايات المتحدة والسعودية على الكشف عن هوية مرتكب الهجوم.

وكانت مليشيات الحوثي الإرهايبة في اليمن، والموالية لإيران، قد أعلنت مسئوليتها عن الهجوم، وهددت اليوم بإمكانية تكراره، إلا أن بومبيو ذكر أن هناك أدلة تفيد بعد انطلاق الهجوم من الأراضي اليمنية.

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