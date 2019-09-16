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مرأة

تحذير للحوامل.. هذا الدواء يهدد صحة جنينك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:48 م
الباراسيتامول خطر
الباراسيتامول خطر على الجنين
رشا عوني
كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللائي يتناولن الباراسيتامول أثناء فترة الحمل يخاطرن بإنجاب أطفال يعانون من مشاكل سلوكية، وذلك بحسب ما نشره موقع صحيفة Daily mail البريطانية.

ووجد الباحثون القائمون على الدراسة في جامعة بريستول، صلة بين الأمهات الحوامل اللائي يستخدمن مسكن الألم باراستيامول وصغارهن لديهم فرط النشاط ويواجهون مشكلات عاطفية.

وبحسب الدراسة، فالباراسيتامول هو أكثر مسكنات الألم شيوعًا في العالم وهو الوحيد الذي يعتبر آمنًا أثناء الحمل، لكن هناك مجموعة متزايدة من الأبحاث تشير إلى أنه يمكن أن يضر بنمو الأطفال في الرحم ، مع الدراسات التي تربطه بالربو والعقم والتوحد.

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة بين تناول الباراسيتامول والقضايا السلوكية لدى الأطفال بما في ذلك فرط النشاط واضطراب نقص الانتباه.

كما أفادت مجلة علم الأوبئة في طب الأطفال أن الأولاد كانوا أكثر عرضة من الفتيات للآثار السلوكية المحتملة للدواء.

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