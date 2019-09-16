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رياضة

التشكيل الأقرب للنادي الأهلى أمام الزمالك في السوبر المصري

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 04:55 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
استقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على التشكيل الأقرب الذي سيخوض به مواجهة الزمالك.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السوبر المحلي الجمعة المقبل باستاد الجيش المصري ببرج العرب.

وكشفت مصادر خاصة أن المدير الفني الجديد قد استقر على القوام الرئيسي للتشكيل الذي سيخوض به المباراة حال عدم تعرض أي لاعب منهم للإصابة في الأيام المقبلة.

وقالت المصادر إن فايلر استقر بنسبة كبيرة على التشكيل، والذي يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى ومعه أحمد فتحي وياسر إبراهيم ومحمود متولي وعلي معلول وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة ورمضان صبحي ووليد سليمان( حسين الشحات) وصلاح محسن( مروان محسن).

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