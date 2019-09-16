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توك شو

ثعبان لا تتمنى لقاءه.. يولد شحنة كهربائية قدرتها 860 فولت.. شاهد

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:17 م
أقوى ثعبان صاعق في
أقوى ثعبان صاعق في العالم
هاني حسين
عرضت فضائية " الآن"، تقريرا عن أقوى ثعبان صاعق في العالم، والقادر على توليد أكبر شحنة كهربائية مسجلة بين الحيوانات المتمتعة بتلك الصفة.

وأوضح التقرير أن ثعبان البحر الكهربائي، تم اكتشافه في حوض نهر الأمازون، وهو قادر على توليد شحنة كهربائية تقدر بـ 860 فولت.

وفي ذات السياق، توصل العلماء إلى صنفين آخرين من الثعابين الكهربائية، وقالوا إن الأنواع الثلاثة تطورت من سلف مشترك منذ ملايين السنين، ويلجأ ثعبان البحر الكهربائي إلى الصعق لعدة أسباب، أبرزها اصطياد الفرائس والدفاع عن النفس.

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