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رياضة

فايلر يصحح أخطاء لاعبي الأهلي قبل سوبر الزمالك

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 06:20 م
صدى البلد
عبدالحكيم ابو عليم
أجري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تقسيمة في منتصف الملعب للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة كانو سبورت الأخيرة التي أقيمت مساء يوم السبت الماضي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وحرص فايلر، على إيقاف التمرين أكثر من مرة والتحدث مع اللاعبين لتصويب الأخطاء، وإسداء التعليمات الفنية لتنفيذها وتطبيقها بشكل عملي خلال المران.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم الاثنين علي ملعب التتش، بعد عودة البعثة فجرا من غينيا، وذلك لبدء التحضير لمواجهة الزمالك في السوبر المصري المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل على استاد الجيش ببرج العرب.

وكان الأهلي حقق الفوز على كانو سبورت بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت في مالابو عاصمة غينيا الاستوائية ضمن ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

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