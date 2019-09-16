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خبير: مصر لها دور في حماية طبقة الأوزون .. فيديو

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 07:21 م
طبقة الأوزون
طبقة الأوزون
هاني حسين
قال مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إن الاهتمام بطبقة الأوزون يعتبر أول قصة نجاح لحماية البيئة في تاريخ حماية البيئة، وهناك إجراءات عملية لحماية طبقة الأوزون بشكل دولي.

وأضاف مجدي علام في حواره في برنامج " اليوم " المذاع على قناة " دي إم سي"، أن الأوزون هو ذرات أكسجين ثلاثية، ومصر تشارك في إنجاح حماية طبقة الأوزون حيث تم استبدال المواد المستخدمة في مصانع البتروكيماويات والخاصة بالتبريد تم استبدالها بمواد صديقة للأوزون .

وتابع مجدي علام:" مازالت انبعاثات وغازات الاحتباس الحراري تحدي كبير لأنها مرتبطة بحرق الوقود الأحفوري، وتعتبر الطاقة النووية أنظف من الوقود الأحفوري".

وأكمل مجدي علام:" سيتم استخدام المحطات النووية من الجيل الجديد مثل المحطة النووية التي يتم إنشاؤها في الساحل الشمالي لأنها الأكثر أمانا والآثار البيئية ولا تأثير لها على المناخ".

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