مستقبل وطن بالشرقية يوفر "شنط" للأدوات المدرسية بالمجان للأسر الأكثر احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن، معارض للأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، وتوزيعها ببعض المدن والمراكز بالمجان للاسر الاكثر احتياجا، فى مدينة بلبيس.



جاءت المبادرة والتي أطلقها حزب مستقبل وطن بالشرقية برئاسة الدكتور محمد سليم تزامنًا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب عظيم" لتخفيف العبء عن المواطن المصري.



وقال الدكتور" محمد سليم" أمين الحزب بالشرقية ان مبادرة المعارض المدرسيه والسلع التموينيه جاءت تفعيلا للمبادرات الإنسانية والاجتماعية وانطلاقًا من الدور المجتمعي للحزب الذي يهدف إلى بناء الدعم والتعاون مع أهالي الشرقية، ورفع المعاناة عن أولياء الأمور والطلبة، ومحاربة الغلاء وارتفاع الاسعار.



ووزعت أمانة بلبيس برئاسة "محمد عثمان حجازى" أمين المركز شنط لمستلزمات الادوات المدرسيه علي الطلاب الاكثر احتياجا، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد بحضور هيئة مكتب الحزب وبعض القيادات وكبار عائلات مدينة بلبيس.



قال "حجازى" إن فعالية توزيع شنط الأدوات المدرسية على الطلبة الأكثر احتياجا من ضمن أولويات العمل الخدمي لحزب مستقبل وطن، لرفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، مشيرا إلى استمرار تلك المبادرة تحت شعار "احنا معاك" لتغطية كل الوحدات المحلية وقرى ونجوع مدينة بلبيس.



وتأتي المبادرة في إطار الخطة التي ينتهجها الحزب لتوفير الخدمات للمواطنين تخفيفا عن كاهلهم استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة لشعب كريم".