ياسر رزق: نحتاج إلى وزير إعلام لهذه الأسباب.. فيديو

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يختلف عن سابقيه بأنه لا يوجد من يتحدث باسمه.



وأضاف ياسر رزق في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أننا في حاجة إلى وزير إعلام، ودوره لن يصطدم مع المجلس الأعلى للإعلام لانه يضع الإستراتيجية الإعلامية للدولة المصرية وسلطة الحكم في مصر.



وتابع ياسر رزق:" الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذي يتحدث عما يجري على أرض مصر في مؤتمرات الشباب ويقوم بدور وزير الإعلام ويتحدث للشعب ويشرح لهم كل الأمور".



وأكمل ياسر رزق:" ليس من المنطقي أن يتحدث الرئيس السيسي كثيرا باسم الدولة ويكون صاحب الرؤية والمتابعة وتصحيح المسار والأولويات ويقوم بإعلام الشعب وهذه أدوار كثيرة فوق أي بشر".

