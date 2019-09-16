ياسر رزق: السيسي يرسي قواعد مصر الحديثة ونفذ خطة الإصلاح في التوقيت الأمثل

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسي قواعد الدولة الحديثة الثالثة ويرفع القواعد ويبني مصر.





وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة قائمة على 5 ركائز هي الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاجتماعي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير التعليم والصحة.





وأوضح الكاتب الصحفي ياسر رزق، أن "الإصلاح السياسي يعني ترسيخ الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصحافة ومبدأ تدوال السلطة وترسيخ مبدأ احترام إرادة الشعب والدستور، وأن القوات المسلحة هي الحامية لإدارة الشعب".



