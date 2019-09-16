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ياسر رزق: السيسي يرسي قواعد مصر الحديثة ونفذ خطة الإصلاح في التوقيت الأمثل

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 09:26 م
ياسر رزق
ياسر رزق
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يرسي قواعد الدولة الحديثة الثالثة ويرفع القواعد ويبني مصر.

وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الدولة قائمة على 5 ركائز هي الإصلاح الاقتصادي، والإصلاح الإداري، والإصلاح الاجتماعي، وبناء الإنسان المصري، وتطوير التعليم والصحة.

وأوضح الكاتب الصحفي ياسر رزق، أن "الإصلاح السياسي يعني ترسيخ الحياة الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والصحافة ومبدأ تدوال السلطة وترسيخ مبدأ احترام إرادة الشعب والدستور، وأن القوات المسلحة هي الحامية لإدارة الشعب".

وتابع الكاتب الصحفي ياسر رزق، "كان من الممكن أن يبدأ الرئيس من 2014 خطة الإصلاح ولكنه انتظر أكثر من عامين ونصف إلى أن قام بتحرير سعر الصرف ويعد أول قرار في بداية خطة الإصلاح الاقتصادي، وتم تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي في الوقت المناسب لإنقاذ الدولة المصرية التي كانت على وشك الانهيار".

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