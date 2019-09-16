بـ مكياج مجاني .. خبيرة تجميل تخفي ما فعله الكيماوي بـ مريضات سرطان الثدي .. صور

مع اقتراب شهر أكتوبر المعروف بمحاربة مرض سرطان الثدي، وهو الأكثر شراسة عند إصابته للسيدات، خصوصا عند اكتشافه في مراحل متأخرة، طرحت العديد من المبادرات التي تهدف إلى السعي للكشف المبكر عنه، لتفادي تفاقم حالة المريض عند الإصابة.



وفي إطار المبادرة الإنسانية، التي طرحتها خبيرة التجميل عبير النجار، مؤخرا لتجميل المُصابات بالسرطان مجانًا، قامت النجار اليوم، بزيارة مستشفى بهية لتجميل مريضات سرطان الثدي.



وأظهرت الصور المريضات، ومتحدي المرض الخبيث، وملامح السعادة على وجوههن عقب تجميلهن ببعض أدوات التجميل، التي جددت ملامحهن، اللاتي أثر عليها السرطان.



وتم اختيار ثلاث بنات، ممن تناسب حالتهم الصحية، بشكل عشوائي لتجميلهن، تحت إشراف المستشفى، وحرصت خبيرة التجميل على استخدام مواد طبيعية، لا تحتوي على ألوان صناعية.



وأوضحت أنها كانت سعيدة بتلك الخطوة، ومن المقرر الاستمرار عليها خلال الفترة القادمة، لتجميل مصارعات المرض الخبيث بشكل مجاني ودون مقابل.