ياسر رزق: السيسي كان يرفض الترشح للرئاسة ولكن ملايين المصريين طالبوه بالترشح

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "أخبار اليوم"، إننا ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو أول رئيس مصري يأتي بإرادة الشعب.





وأضاف الكاتب الصحفي ياسر رزق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "الرئيس الأول محمد نجيب جاء بانقلاب عسكري، وعندما تولى جمال عبد الناصر شعر المصريون بالحزن لعزل محمد نجيب، ومع تولي السادات تم استقباله بسخرية وحملة نكات ضخمة، وعندما تولى الرئيس الأسبق مبارك كان يسخر منه المصريون، وعندما توى محمد مرسي كان مصدر سخرية حتى من حلفائه".





وتابع الكاتب الصحفي ياسر رزق، "الرئيس السيسي كان يرفض الترشح للرئاسة ولكنه خاض الانتخابات بإرادة من الشعب، والشعب خرج بالملايين لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة".



