بـ نظارة قلب.. ريا أبي راشد فى لقطة عفوية مع ابنتها الصغيرة

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الانستجرام، وهي بصحبة ابنتها الصغيرة، بإطلالة مضحكة، وعفوية للغاية.



وعلقت ريا أبي راشد على صورتها، وقالت: Twinkle twinkle with my little star .. Love to all، وتعني " انيري انيري نجمتي الصغيرة.. أحبكم جميعا".



وظهرت ريا أبي راشد بصورة تجمعها بابنتها، وهما يرديتيان نظارات كبيرة، ارتدت ريا أبي راشد نظارة على شكل قلب أحمر كبير، وابنتها قامت بارتداء نظارة على شكل نجمة.



وتركت ريا أبي راشد شعرها منسدلا على أكتافها، فيما لمن تتكلف في وضع المكياج على الإطلاق، وهي ليست المرة الأولى التي تظهر ريا بدون مكياج، بإطلالة طبيعية وغير متكلفة.



ولم تتكلف ريا أبي راشد سوى بارتداء قرطين كبيرين باللون الفضي، وإليكم الصورة من هنا..