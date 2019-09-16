بسبب رش مبيدات حشرية .. اختناق عدد من العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس في الفيوم

أصيب عدد من العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم بحالات اختناق نتيجة رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس، وتبين عدم حدوث تسرب غاز، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.
تبلغ لقسم شرطة طامية بمديرية أمن الفيوم صباح اليوم بوجود حالات اختناق بين بعض العاملين بمصنعين للكيماويات والملابس الجاهزة بالمنطقة الأولى بكوم أوشيم دائرة المركز.
على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ ، وتبين نقل عدد من العاملين للمستشفى وتم إجراء الإسعافات اللازمة لهم وخروجهم بحالة جيدة.
وباستكمال الفحص بالتنسيق مع جهاز حماية البيئة تبين عدم حدوث تسرب غاز ، وأن حالات الإختناق ناتجة عن رش مبيدات حشرية داخل مصنع الملابس الجاهزة بسؤال بعض مسئولى المصنعين أيدا ما سبق ، وتعهدا باتخاذ إجراءات الأمن والسلامة لكل مصنع منهما ومراعاة ذلك مستقبلًا تم اتخاذ الإجراءات القانونية.