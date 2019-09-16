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رياضة

أحمد شوبير يكشف تفاصيل جديدة ومثيرة في ملف المدير الفني لمنتخب مصر

الإثنين 16/سبتمبر/2019 - 11:46 م
احمد شوبير
احمد شوبير
نور عادل
كشف الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة المصري السابق، عن تفاصيل جديدة في ملف المدير الفني الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم.

وقال أحمد شوبير في تصريحات تلفزيونية اليوم إن الوضع أصبح متغيرا تمامًا داخل أروقة اتحاد الكرة، وأن ايهاب جلال تراجعت أسهمه في تولي إدارة منتخب مصر.

وأضاف:" الكفة في الوقت الحالي باتحاد الكرة تتجه نحو حسام حسن، وعمرو الجنايني رئيس الجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة يرغب في أن يكون حسام حسن هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر.

وأشار أحمد شوبير إلى تصريحات إدارة النادي المصري بعدم تواصل اتحاد الكرة معهم بشأن التعاقد مع إيهاب جلال وهو ما يجعل المدير الفني مستمر مع النادي المصري بشكل طبيعي.

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