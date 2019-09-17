وفاة اثنين من عمال الغابات الرومانية بعد سقوطهما من تلفريك في النمسا

توفي اثنان من عمال الغابات الرومانية إثر سقوطهما من عربة قطار هوائي "تليفريك" تنقل الأخشاب فوق واد عميق ضيق في قرية فينكلساجريتس بالنمسا.



وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري أن العاملين (21 – 29 عاما) كانا يعملان في تنظيف منطقة غابات تضررت بشدة جراء عاصفة، ولأسباب غير معلومة سقط الاثنان من التليفريك الذي كان ينقل الخشب، وتم حشد حوالي 70 فردا من فرق الإنقاذ لانتشال الجثتين.