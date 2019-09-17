ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أرامكو السعودية تؤجل تحميلات النفط الخام الخفيف لـ بتروتشاينا

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:10 ص
أرامكو السعودية تؤجل
أرامكو السعودية تؤجل تحميلات النفط الخام الخفيف لـ بتروتشاين
رويترز
أفاد مصدر صيني حكومي كبير بقطاع النفط بأن أرامكو السعودية أخطرت بتروتشاينا، اليوم الثلاثاء، بأن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر ستتأجل لمدة عشرة أيام تقريبا.

لكن المصدر قال إن شركة النفط الحكومية السعودية ستظل تورد نفس درجات وكميات الخام الخفيف المطلوبة لمخصصات أكتوبر.

وأضاف المصدر أن شركة التكرير الحكومية الصينية أُبلغت أيضا بأن تحميلات سبتمبر من شحنات الخام الخفيف ستُستبدل بدرجات أثقل دون تغيير في الكميات أو تأجيلات.

وقال المصدر إن مواعيد التحميل والكميات الخاصة "بشحنات سبتمبر وشيكة للغاية بما لا يتيح تعديلها، إذ أن أرامكو ربما ما زالت تقيم الأضرار التي لحقت بمنشأتيها".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أرامكو السعودية تستأنف تحميل النفط بعد الهجوم الإرهابي

رويترز: عودة إنتاج أرامكو السعودية بالكامل سيستغرق أشهرا

حريق أرامكو..السعودية تغلق خط أنابيب مع البحرين

ما مصير أكبر 5 دول مستوردة للنفط بعد أزمة أرامكو؟

ترشيحاتنا

اكتشفِ بعض الخدع لغسل الملابس بشكل أسهل ونظافة أفضل

بقلوب على وجوههم.. إطلالة متشابهة وبريئة لـ بنات كريم فهمي.. والجمهور ينتقد تصرفه

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17- 9 - 2019 في مصر .. فيديو

ياسر ريان: أتفوق في السرعة بالكرة على محمد صلاح.. وهذا الفارق بيننا.. فيديو

عاجل| نقل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة من السجن إلى المستشفى

خلافات داخل اتحاد الكرة.. هاني حتحوت يكشف حقيقة استقالة محمد فضل.. فيديو

شعرهم سلك مواعين.. متابعة تهاجم بنات كريم فهمي.. وشقيقه يرد بوصلة من الألفاظ الخارجة

كفاية استفزاز.. رسالة شديدة اللهجة من مرتضى منصور إلى رئيس الـ كاف بسبب الخطيب

انا اسف.. لاعب كرة قدم شاب ينتحر أسفل عجلات قطار بعد انفصاله عن عشيقته.. صور

بديل الليزر.. إزالة شعر المناطق الحساسة والجسم بالكامل بحيل مجربة

عاجل| نقل رئيسة كوريا الجنوبية السابقة من السجن إلى المستشفى

وعدته بسهرة حمراء.. الزوجة وعشيقها وضعا مبيدا حشريا فى الخمرة للزوج لاستمرار علاقتهما

فيفي عبده تشعل إنستجرام بـ إطلالة خليجية.. صور

مرتضى منصور يهاجم جمال الغندور بسبب حكام مباراة السوبر أمام الأهلي: ده إجازة للحلاقين مش الحكام

شوبير يفجر مفاجأة كبرى عن حسام حسن وتدريبه لمنتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17 -9- 2019 وأسعار العملات الأجنبية .. فيديو

النواب يرد على استبعاد أصحاب المعاشات من دعم التموين

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفجر مفاجأة عن توقيت هدم فيلا المعمورة ويصدم الخونة.. محمد علي يهدد والده بالضرب بـ الحذاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكت والنضارة.. شاهد أسما شريف منير في المول

شاهد.. منة فضالي في إطلالة صباحية من بيروت

مي سليم وابنتها بإطلالة منزلية.. والجمهور: قمرات