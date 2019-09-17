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حزب سوريا أولا: غياب التوافق الإقليمي والدولي يعرقل عمل اللجنة الدستورية.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 12:10 م
صدى البلد
توك شو
أكد سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولا، أن غياب التوافقات الإقليمية والدولية يعرقل عمل لجنة دستورية سورية، موضحا أنه من الصعب علي اللجنة في ظل هذه الأجواء أن تعطى النتائج المرجوة.

وأوضح سلمان شبيب، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة الدستورية السورية استغرقت حوالى عامين حتى تم تشكيلها، مشيرا إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الدول الكبرى للحفاظ على سوريا ومكافحة الإرهاب بها.

وأشار سلمان شبيب، إلى أنه تم أمس الاتفاق على اسم للجنة الدستورية السورية، ولكن يوجد العديد من التساؤلات بشأنها أبرزها هي هل تم الاتفاق على أهمية العمل والمخرجات باللجنة ومصيرها بالمستقبل.

وأضاف سلمان شبيب، أن هناك تساؤلات أخرى بشأن دور وتأثير الولايات المتحدة باللجنة السورية، بالإضافة إلى التساؤل نحو عمل هذه اللجنة هل هو تعديل الدستور الحالى أم مناقشة بنوده.

وأوضح سلمان شبيب، أن السوريين لا يعولون كثيرًا على عمل اللجنة الدستورية لخوضهم الحرب ضد الإرهاب.

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