طريقة دفع مصروفات المدارس عبر خدمة فوري

مصروفات كي جي 1 وكي جي 2

مصروفات المدارس في مرحلة التعليم الأساسي





مصروفات الثانوية العامة





مصروفات الثانوي الفني









أما عن مصروفات المدارس التجريبية بمحافظة القاهرة، فقد أصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة بيانا تفصيليا بالمصروفات الدراسية للمدارس الرسمية للغات (المدارس التجريبية) 2019/2020.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم خلال العام الدراسي الجديد 2019/2020، تسديد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال منافذ "فوري" بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب.وقالت وزارة التربية والتعليم إنه يمكن أيضًا تسديد المصروفات في مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية على حساب رقم: 0135112000283818وفيما يلي ينشر موقع "صدى البلد" خطوات تسديد مصروفات المدارس عبر خدمة "فوري":* الذهاب إلى مكان متاح به خدمة فوري مثل محلات التجزئة وماكينات الصراف الآلي ومراكز خدمة العملاء وفروع شركة فوري على مستوى الجمهورية.* يقوم مستخدم الخدمة بالاستعلام عن قيمة المصروفات الدراسية بواسطة الرقم القومي المقيد ببطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.* يلتزم المستخدم للخدمة فور الدفع بماكينات فوري بالحصول على إيصال السداد، ويقوم بتصويره نسختين.* تقوم كل مدرسة باستلام أصل وصورتين من مستند الدفع من ولي الأمر، وتحتفظ به كمستند سداد للرسوم وتسلم صورة معتمدة لولي الأمر.كانت وزارة التربية والتعليم اعتمدت النشرة الرسمية الخاصة بتحديد مصروفات المدارس للعام الدراسي 2019/2020، بما فيها الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية لطلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، ونستعرض فيما يلي مصروفات المدارس للعام الدراسي 2019/2020 وطرق دفعها.ووفقا لهذه النشرة المعتمدة التي حصل موقع "صدى البلد" على تفاصيلها بالكامل، تقرر أن تكون مصروفات المدارس هذا العام على النحو التالي:وتقدر قيمة مصروفات كي جي 1 وكي جي 2 بـ 145 جنيها، أما الصفوف من الأول للسادس الابتدائي 160 جنيها.وبالنسبة للصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادي تحددت مصروفاتهم بـ 150 جنيها.وبالنسبة لصفوف المرحلة الثانوية من الأول للثالث الثانوي 195 جنيها.أما عن الثانوي الفني بكامل أنواعه وأنظمته، فقد تحددت مصروفات الصفوف من الأول للخامس بالمدارس الفنية 170 جنيها.وتقرر أن تكون مصروفات رياض الأطفال 996.35 جنيه، ومصروفات الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي 1081.45 جنيه، والصفين الخامس والسادس الابتدائي 614.15 جنيه.وتقرر أن تكون مصروفات المرحلة الإعدادية 717.80 جنيه، أما مصروفات المرحلة الثانوية 800.85 جنيه.أما عن مصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات لعام 2019/2020، فقد أوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تقرر أن تكون مصروفات رياض الأطفال 1876.55 جنيه، وتقرر أن تكون مصروفات الصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي 2274.45 جنيه.وبالنسبة لـ مصروفات المدارس التجريبية بمحافظة الجيزة، فقد أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مصروفات طلاب المدارس الرسمية للغات (المدارس التجريبية) بالجيزة، للعام الدراسي 2019/2020.وقالت المديرية إنه بالنسبة لرياض الأطفال فقد تحددت المصروفات بـ 996.35 جنيه، وبالنسبة للصفوف من الأول للرابع الابتدائي فقد تحددت المصروفات بــ 983.75 جنيه، والصفوف من الخامس لـ السادس من الابتدائي تقرر أن تكون المصروفات 614 جنيها.أما عن المرحلة الإعدادية بجميع صفوفها، فقد تقرر أن تكون المصروفات 717.80 جنيه، أما طلاب أولى ثانوي فقد تحددت مصروفات طلابها بـ 870 جنيها، وبالنسبة للصفين الثاني والثالث الثانوي فقد تقرر أن تكون المصروفات 796.70 جنيه.أما بشأن الكتب المدرسية، فقد تقرر أن تحدد تكلفتها طبقا للتكلفة الفعلية + 10% مصاريف إدارية.وبالنسبة لمصروفات المدارس الرسمية المتميزة للغات، فهي كالتالي:1877.50 جنيه لرياض الأطفال، و2275 للصفوف من الأول حتى الرابع الابتدائي، و1796.70 جنيه للصفين الخامس والسادس الابتدائي، و1786.70 جنيه لصفوف المرحلة الإعدادية، و1831.7 جنيه لأولى ثانوي، و 1827.7 جنيه للصفين الثاني والثالث الثانوي.وأشارت مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى ضرورة أن يتم تسديد جميع المصروفات المحصلة من الطلاب بالكامل في حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، من خلال منافذ فوري بجميع أنحاء الجمهورية بموجب الرقم القومي للطالب، أو مكاتب هيئة البريد المصري على مستوى الجمهورية على حساب رقم 0135112000283818.