تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل بتيسيرات غير مسبوقة بالوادي الجديد

أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة نفذت خطوات جادة للارتقاء بصناعة التمور، وذلك من خلال تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل بتيسيرات غير مسبوقة".



وأوضح الزملوط - خلال جولته التفقدية بعدد من مصانع التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة (الخارجة)، اليوم الثلاثاء- أنه تم تطوير مجمع تمور في المحافظة بالتعاون مع جائزة (خليفة الدولية) للتمور والابتكار الزراعي بتكلفة 25 مليون جنيه، ما أسهم في تأهيلها واختيارها لاستضافة المهرجان الدولي الخامس للتمور، والمقرر إقامته في نوفمبر القادم.



ونوه أن ما تم بذله خلال الفترة الماضية في مجال التمور سيكون له مردود إيجابي على منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائها، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات التمور وتحقيق انطلاقة جديدة، ووضع المحافظة في مكانها المناسب على الخارطة التنافسية العالمية.