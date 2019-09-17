ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل بتيسيرات غير مسبوقة بالوادي الجديد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 03:11 م
تخصيص مناطق لكبار
تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل
أ ش أ
أكد محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد أن المحافظة نفذت خطوات جادة للارتقاء بصناعة التمور، وذلك من خلال تخصيص مناطق لكبار وصغار المستثمرين لزراعة النخيل بتيسيرات غير مسبوقة".

وأوضح الزملوط - خلال جولته التفقدية بعدد من مصانع التمور بالمنطقة الصناعية بمدينة (الخارجة)، اليوم الثلاثاء- أنه تم تطوير مجمع تمور في المحافظة بالتعاون مع جائزة (خليفة الدولية) للتمور والابتكار الزراعي بتكلفة 25 مليون جنيه، ما أسهم في تأهيلها واختيارها لاستضافة المهرجان الدولي الخامس للتمور، والمقرر إقامته في نوفمبر القادم.

ونوه أن ما تم بذله خلال الفترة الماضية في مجال التمور سيكون له مردود إيجابي على منتجي ومصنعي التمور بالمحافظة، وتوفير فرص عمل حقيقية لأبنائها، وكذلك الإسهام في زيادة صادرات التمور وتحقيق انطلاقة جديدة، ووضع المحافظة في مكانها المناسب على الخارطة التنافسية العالمية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إيقاف مبادرة زراعة النخيل بعد تخصيص 165 ألف بالوادى الجديد

ترشيحاتنا

افتح الباب احنا بوليس الآداب.. سهرة حمراء قلبت بغم على يد عصابة كباكا فى الحى الراقى

جمال الغندور يعلن موقفه حال إصرار الأندية على الاستعانة بـ حكام أجانب

أول رد فعل من اتحاد رفع الأثقال على الإيقاف عامين والحرمان من البطولات الدولية

بالأمس كانت ترقص .. انتحار شابة في ظروف غامضة

هل تجوز الصلاة وقت الأذان .. الإفتاء توضح

فضيحة بالفيديو على شواطئ إسرائيل خلال انتخابات الكنيست 22

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أسود .. دوللى شاهين بإطلالة كلاسيك فى مهرجان EGYPT EYE ON FASHION

بالوردة والروج الأحمر.. نيللي كريم بإطلالة الأميرات

العام الدراسى الجديد.. حملات مكبرة على منتجات الألبان .. صور