رئيس المكسيك: سنبقي على أسعار الوقود مستقرة رغم هجمات السعودية

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الثلاثاء إن حكومة بلاده ستلتزم بتعهدها بالإبقاء على أسعار الوقود مستقرة، وإن لديها إمدادات مضمونة من البنزين بالرغم من هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين.



وقال لوبيز أوبرادور خلال مؤتمر صحفي دوري إن مسؤولين من وزارة المالية وشركة النفط التابعة للدولة بتروليوس مكسيكانوس (بيميكس)سيلتقون اليوم الثلاثاء.



وأضاف أن المكسيك المنتجة للنفط استفادت من ارتفاع أسعار الخام، لكنها أيضا عرضة للخطر لأنها تستورد البنزين والديزل.