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فن

هايدي موسى تحيي حفلا في معهد الموسيقى العربية أكتوبر المقبل

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 04:47 م
هايدى موسى
هايدى موسى
أحمد إبراهيم
تروج المطربة هايدى موسى لحفلها الغنائى الذى من المقرر أن يقام فى ٢ أكتوبر بمعهد الموسيقى العربية ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا وذلك عبر صفحتها على فيسبوك ونشرت البوستر الخاص بالحفل.

يذكر أن آخر أعمالها أغنية" أنا اتعودت" التي حققت مليونا ونصف المليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

ونجحت أغنية "أنا اتعودت"، والتي تعد أول تعاون بين هايدي موسى وشركة "لايف ستايلز ستوديوز"، وتصدرت المراكز الأولى في الإذاعات المصرية.

أغنية "أنا اتعودت" من كلمات نادر عبد الله، وألحان حسين محمود، وتوزيع طارق عبد الجابر.

يذكر أن هايدى موسى بدأت مسيرتها الفنية من خلال برامج اكتشاف المواهب "أراب أيدول" و"ستار أكاديمى"، وقدمت العام الماضي ألبومها الأول بعنوان "حنية الدنيا".
هايدي موسى تحيي حفلا في معهد الموسيقى العربية أكتوبر المقبل

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