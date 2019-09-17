مجوهرات فخمة وفستان روز راقى. . نوال الزغبى تخطف الأنظار بإطلالة ارستقراطية ..صور

حرصت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصورا جديدة لها.وخطفت نوال الزغبى الأنظار بإطلالتها الراقية، حيث ارتدت فستان طويل باللون الروز، وأتسم التصميم بالتطريزات الراقية والاكمام المكشوفة، من توقيع دار الأزياء العالمية لابورجوازي.وأكملت الفنانة اللبنانية نوال الزغبى إطلالتها بمجوهرات فخمة من Antoine Hakim Joailliers، وأعتمدت على تسريحة شعر مميزة ووضعت مكياجا متناسقا مع لون إطلالتها.