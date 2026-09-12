جامعة القاهرة تنهي استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027

أنهت جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق، جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الدراسة بالعام الجامعي الجديد 2026/2027، والمقرر انطلاقه يوم السبت القادم الموافق 19 من سبتمبر 2026، واستقبال الطلاب الجدد والقدامى بمختلف كليات الجامعة ومعاهدها.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن الجامعة أنهت جميع الترتيبات اللازمة لانطلاق العملية التعليمية وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول، بما يشمل الانتهاء من أعمال الصيانة بمباني الجامعة ومنشآتها، ومراجعة منظومات الكهرباء والصرف الصحي والحريق، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، إلى جانب متابعة أعمال النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى استكمال إجراءات التأمين والحماية بالحرم الجامعي بالتزامن مع بدء الدراسة، وتنظيم دخول الأفراد والسيارات، ومراجعة منظومة كاميرات المراقبة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، ضرورة توفير جميع الاحتياجات والإمكانات التي تتطلبها العملية التعليمية لضمان انتظام الدراسة منذ اليوم الأول، وسرعة استخراج البطاقات الجامعية، مشددًا على الانتهاء من توزيع المحاضرات وإعلان الجداول الدراسية لجميع الفرق، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، بما يضمن انتظام العملية التعليمية وسيرها بكفاءة.

وأضاف رئيس الجامعة ، أنه تم إعداد برامج متكاملة وخطة شاملة للأنشطة الطلابية بالكليات في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية، مع العمل على توسيع قاعدة المشاركة فيها بما يتوافق مع مواهب الطلاب ويسهم في تنمية قدراتهم العلمية والعملية وإكسابهم خبرات جديدة.

وأوضح أن كليات الجامعة انتهت من إعداد خطط استقبال الطلاب الجدد منذ اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم، وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، بمشاركة الطلاب القدامى، بما يسهم في سرعة اندماجهم في الحياة الجامعية، لافتًا إلى مواصلة الجامعة تنظيم موسمها الثقافي الذي يستضيف كبار الكتاب والمفكرين، إلى جانب تفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، في إطار اهتمام الجامعة ببناء شخصية الطالب وتنمية وعيه ومعارفه.

ووجه الدكتور محمد سامي عبدالصادق عمداء الكليات والمعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بضرورة التواجد والانتظام منذ اليوم الأول للدراسة، والتواصل المباشر مع الطلاب والاستماع إليهم والتعرف على أية مشكلات قد تواجههم والعمل على إيجاد حلول عاجلة لها، بما يسهم في تذليل أية صعوبات وضمان انتظام العملية التعليمية بكفاءة ودون معوقات.

وفي سياق متصل، أشار رئيس جامعة القاهرة إلى انتهاء المدن الجامعية من جميع الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب وتسكينهم وفق جدول زمني محدد، والعمل على توفير بيئة إقامة ملائمة تساعدهم على مواصلة دراستهم وتحفزهم على التفوق والإبداع وممارسة مختلف الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، أن إدارة الجامعة تولي عناية خاصة بالمدن الجامعية باعتبارها بيتًا للطلاب المغتربين، وتعمل بصورة مستمرة على تطوير مرافقها والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بها، بما يوفر حياة جامعية لائقة تتناسب مع اسم جامعة القاهرة ومكانتها، مع توفير وسائل الأمان والراحة للطلاب خلال فترة إقامتهم، بما يهيئ لهم المناخ المناسب للتحصيل الدراسي ويبعث الطمأنينة لدى أسرهم.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رجب، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على استكمال استعداداتها للعام الدراسي الجديد، ومواصلة تطوير منظومتها التعليمية والخدمية وتعزيز جودة الحياة الجامعية، بما يتناسب مع مكانة جامعة القاهرة وريادتها الأكاديمية، ويدعم تحقيق أهدافها في إعداد خريجين قادرين على المنافسة والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية.

وأشار الدكتور أحمد رجب ، إلى تقديم الدعم الكامل للمدن الجامعية، والمتابعة المستمرة لاحتياجاتها والعمل على توفيرها، إلى جانب تقديم مختلف أوجه الدعم للطلاب في الجوانب التعليمية والاجتماعية، وتهيئة المناخ الملائم لممارسة الأنشطة الطلابية، بما يساعدهم على مواصلة الدراسة في بيئة جامعية محفزة على النجاح والتفوق.