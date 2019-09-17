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رياضة

الأحمر يراقب.. حرب شرسة بين بيراميدز والجونة بسبب دينامو وسط النادي الأهلى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:13 م
صدى البلد
نور عادل
يعيش النادي الأهلي حربا من نوع خاص بسبب لاعب فريق الكرة الاول احمد حمدي والمنتظر خروجه من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وتتمثل الحرب داخل النادي الأهلي بين نادي الجونة ونادي بيراميدز لرغبة الثنائي في ضم احمد حمدي من النادي الأهلي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة من جانب نادر شوقي ممثل من نادي الجونة لضم اللاعب واستمراره بصفوف الفريق خلال الموسم المقبل.

وعلى الجانب الآخر تواجد ممدوح عيد،المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، داخل النادي الأهلي من أجل إنهاء التفاوض مع اللاعب الذي يرغب بيراميدز في التعاقد معه بناء على طلب الفرنسي سبستيان ديسابر مدرب الفريق.

ومن جانبه يقف الأهلي على الحياد بين الطرفين ولكنه يرغب في أن يجدد اللاعب تعاقده مع الفريق ومن ثم يخرج إعارة الي اي فريق في الدوري المصري.

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