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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. نابولي يتسلح بالقوة الضاربة أمام ليفربول

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:22 م
نادي نابولي
نادي نابولي
إسماعيل محمود
أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه، لملاقاة ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي، في افتتاحية دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

التشكيل :

في حراسة المرمى: ميريت

خط الدفاع:ماريو روي - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو

خط الوسط:ألان - فابيان - خوسيه كاياخون 

خط الهجوم: ديريس ميرتينز - لورينزو إنسيني - هيرفينج لوزانو

وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً ، على ملعب سان باولو بإيطاليا ، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا.

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