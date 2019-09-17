دوري أبطال أوروبا.. نابولي يتسلح بالقوة الضاربة أمام ليفربول

أعلن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، تشكيل فريقه، لملاقاة ضيفه نادي ليفربول الإنجليزي، في افتتاحية دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.





التشكيل :





في حراسة المرمى: ميريت





خط الدفاع:ماريو روي - خاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - جيوفاني دي لورينزو





خط الوسط:ألان - فابيان - خوسيه كاياخون





خط الهجوم: ديريس ميرتينز - لورينزو إنسيني - هيرفينج لوزانو



