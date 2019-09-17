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عبد المنعم سعيد: معركة الإعلام الحالية تحصين الشعب بالمعلومات ..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:17 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم سعيد
عمرو ممدوح
قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب السياسي، إن التعليم عليه دور مهم في إجادة الحوار مع جميع الأطراف، مشيرا إلى أنه تم فتح ملف التعليم، وهو ملف شائك ومتعب.

وأضاف الدكتور عبد المنعم سعيد، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن العملة تزداد قوة يومًا بعد يوم، مشيرا إلى أن الإعلام يحتاج أيضًا إلى مشروع قومي لتطويره.

وأوضح الدكتور عبد المنعم سعيد، أننا نحتاج إلى إعلام حديث، والقائم على دلالة الحجة، أيًا كان الطرف الذي يعرض هذه الحجة، مشيرًا إلى أن المعركة الحالية الإعلامية، هي تحصين الشعب بالمعلومات.

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