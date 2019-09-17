جماهير ليفربول تتعرض للاعتداء من أنصار نابولي ..فيديو

Lancio di bottiglie ai tifosi del Liverpool. Due feriti alla testa.



(video @sicomunicazione) #NapoliLiverpool pic.twitter.com/Scwexeb2OQ — Leonardo Vivard (@LeonardoVivard) September 17, 2019

هاجم عدد من جماهير نادي نابولي بعض من أنصار ليفربول قبيل مباراة الفريقين في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سان باولو" ضمن الجولة الأولي من المجموعة الخامسة.وتداولت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض اثنين من مشجعي ليفربول للإصابات البالغة في الرأس والجسم بعد الاشتباكات مع جماهير نابولي، حيث تبين من هويتهم أنهم يحملان الجنسية الإنجليزية واحدًا في سن 26 عاما والآخر في سن 46 .وحسب تقارير صحفية فإن قوات الشرطة الإيطالية حضرت على الفور إلى مقر الحدث .