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رياضة

جماهير ليفربول تتعرض للاعتداء من أنصار نابولي ..فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 09:49 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد هاني
هاجم عدد من جماهير نادي نابولي بعض من أنصار ليفربول قبيل مباراة الفريقين في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سان باولو" ضمن الجولة الأولي من المجموعة الخامسة.

وتداولت مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت تعرض اثنين من مشجعي ليفربول للإصابات البالغة في الرأس والجسم بعد الاشتباكات مع جماهير نابولي، حيث تبين من هويتهم أنهم يحملان الجنسية الإنجليزية واحدًا في سن 26 عاما والآخر في سن 46 .

وحسب تقارير صحفية فإن قوات الشرطة الإيطالية حضرت على الفور إلى مقر الحدث .



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