إمدادات النفط السعودي تعود للحياة من جديد.. وإنتاج 11 مليون برميل يوميا قبل نهاية سبتمبر

لم يمر سوى 4 أيام بالاعتداء على حقول النفط السعودية حتى عادت إمدادات البترول إلى ما كانت عليه قبل الهجمات على المنشآت النفطية، بحسب ما أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء.



وقال الوزير السعودي في مؤتمر صحفي إنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.



ودعا الأمير عبد العزيز بن سلمان المجتمع الدولي إلى محاسبة كل من يقف وراء هذه العمليات الإرهابية التي تعرضت لها منشأت الطاقة السعودية.



وتابع أن إنتاج السعودية النفطي بنهاية سبتمبر سيبلغ 11 مليون برميل يوميا، مؤكدا على وجود مخزون كبير من النفط في السعودية لم يتم الكشف عنه.



استعادة مليوني برميل اليوم



بينما أبلغ مصدر في أرامكو السعودية حسب وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، أن مجمعات المعالجة التابعة للشركة في بقيق استعادت مليوني برميل يوميا من طاقتها التي تعطلت عقب هجمات يوم السبت، ومن المتوقع أن تعود إلى المستويات الطبيعية بنهاية الشهر.



وخفضت الهجمات، التي استهدفت منشأتي معالجة سعوديتين في قلب صناعة النفط بالمملكة عضو أوبك، إنتاج السعودية نحو 5.7 مليون برميل يوميا، أي أكثر من نصف الإنتاج الإجمالي.



وكانت منشأت نفطية سعودية قد تعرضت لهجمات إرهابية، تسببت في إيقاف العمل في هذه المنشأت قبل أن تعود مرة أخرى.



الطرح العام في موعد



فيالسياق ذاته قال ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية اليوم الثلاثاء إن الطرح العام الأولي المزمع لشركة النفط الوطنية العملاقة سيكون جاهزا خلال الاثني عشر شهرا القادمة وإن المملكة ملتزمة بالإدراج.



وأضاف الرميان في مؤتمر صحفي أن طرح أرامكو "مستمر كما هو" رغم هجمات مطلع الأسبوع على منشأتي نفط للشركة. وقال إن الطرح الأولي سيتوقف على أوضاع السوق.



وقال الرئيس التنفيذي للشركة إن أرامكو السعودية أكثر شركة يمكن الوثوق بها في العالم.



وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، قال إنه سيتم إنتاج 12 مليون برميل من النفط قبل نهاية نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن إمدادات السوق المحلية لم تتأثر جراء الهجوم الإرهابي.



وأكد أن صادرات النفط السعودية لن تنخفض في سبتمبر.