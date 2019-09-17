نابولي يباغت ليفربول بهدف قاتل من ضربة جزاء مثيرة.. فيديو

أحرز البلجيكي ديريس ميرتينز ، هدف التقدم لفريقه نابولي ، في شباك مرمى ليفربول الإنجليزي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا.



وسجل ميريتينز الهدف في الدقيقة 82 ، عن طريق ضربة جزاء ، تحصل عليها ، ليسددها على يمين أدريان حارس مرمى ليفربول ،معلنًا عن هدف التقدم لنابولي.



وفي نفس المجموعة ، يتفوق سالزبورج على ضيفه جينك بستة أهداف مقابل هدفين.