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رياضة

نابولي يباغت ليفربول بهدف قاتل من ضربة جزاء مثيرة.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 10:45 م
نادي نابولي
نادي نابولي
إسماعيل محمود
أحرز البلجيكي ديريس ميرتينز ، هدف التقدم لفريقه نابولي ، في شباك مرمى ليفربول الإنجليزي ، وذلك في المباراة التي تجمعهما في دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميريتينز الهدف في الدقيقة 82 ، عن طريق ضربة جزاء ، تحصل عليها ، ليسددها على يمين أدريان حارس مرمى ليفربول ،معلنًا عن هدف التقدم لنابولي.

وفي نفس المجموعة ، يتفوق سالزبورج على ضيفه جينك بستة أهداف مقابل هدفين.

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