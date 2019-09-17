القائم بأعمال عميد آداب عين شمس يتفقد اختبارات قبول الطلاب الجدد

تفقد اليوم الدكتور مصطفى مرتضى القائم بعمل عميد كلية الآداب جامعة عين شمس اختبار قبول الطلاب الجدد بقسمي اللغة الانجليزية والجغرافيا للعام الجامعي 2019/2020 .



تمت الجولة التفقدية برفقة أ.د شيرين مظلوم رئيس قسم اللغة الانجليزية وأ.د ناجا أبو النيل رئيس قسم الجغرافيا ، وقد تحاور سيادتة مع بعض الطلاب حول مستوى الامتحان وعبر عن حسن آداء القسمين ، ووصل عدد الممتحنين اليوم 945 طالب لقسم الجغرافيا وبلغ عدد الطلاب الممتحنين بقسم اللغة الانجليزية 359 طالب ، من الطلاب الذين تنطبق شروط الالتحاق عليهم ويبقي شرط النجاح في الامتحان التحريري.



وطمأن عميد الكلية الطلاب على مستقبلهم خلال فترة الليسانس حيث توفر الكلية لهم كل الدعم العلمي والاكاديمي وأكد على أن مكتبه مفتوح أمام أي طالب سواء لتقديم المقترحات أو الشكاوى بأي معوقات قد تواجههم .



وذكرت د. ناجا أبو النيل رئيس قسم الجغرافيا أن القسم يسعى لتطوير المناهج والمقررات الدراسية وتقديم كل ما هو جديد على غرار الجامعات الأجنبية. كما أشارت إلى أنه نظرا للإقبال الشديد فى السنوات الأخيرة على الإلتحاق بالدراسة فى القسم فإنه تم وضع معايير موضوعية لاختيار الطلاب من قبل مجلس القسم بناء على درجة الطلاب فى مادة الجغرافيا والمجموع الكلى فى الثانوية العامة بالإضافة لدرجة امتحان القبول بالنسبة للشعبة الأدبية ، ودرجة مقرر اللغة الإنجليزية أو الجيولوجيا مع المجموع الكلى فى الثانوية العامة ودرجة امتحان القبول بالنسبة للشعبة العلمية. كما أشار د. معوض بدوي أستاذ نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد المساعد والمنسق الأكاديمى للتعليم الإلكترونى المدمج بأن القسم بصدد فتح شعبة جديدة منفصلة خاصة بالمساحة ، وبرنامج الجيوماتكس على غرار معهد المساحة الجوية بهولندا ، ليقدم من خلالهما دراسة متميزة تدعم تنافسية خريجي القسم فى سوق العمل على جميع المستويات.



كما صرح دكتور خالد مدكور مدير وحدة نظم المعلومات الجغرافية بأن فرص جميع الطلاب متساوية بما فيهم طلاب الشعبة العامة من خلال حصولهم على دبلوم متخصص في نظم المعلومات الجغرافية والمساحة بالقسم والتي تواكب متطلبات سوق العمل.