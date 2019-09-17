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رياضة

الإسماعيلي: إقامة مباراة الأهلي في برج العرب "خراب بيوت" .. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 11:59 م
الاهلي والاسماعيلي
الاهلي والاسماعيلي
عمرو ابوبكر
أبدى صبري المنياوي مدير الكرة في الإسماعيلي، استيائه من إقامة مباراة الدراويش أمام الأهلي، في الدوري الجديد، بملعب برج العرب في الإسكندرية بدلًا من ستاد الإسماعيلية.

قال المنياوي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الإسماعيلي منذ يناير الماضي يلعب خارج الإسماعيلية، ده خراب بيوت".

وتسائل: "إشمعنى الزمالك بييجي الإسماعيلية والأهلي لا ؟، الإسماعيلية عملت إيه للأهلي في الدوري آخر 10 أو 20 سنة ؟!".
وواصل أن الأمن قادر على تأمين مباريات الأهلي والإسماعيلي في الإسماعيلية حيث إن الأوضاع داخل البلاد حاليًا مميزة جدًا والأمن في الإسماعيلية نجح في تأمين مباريات أمم أفريقيا بجمهور.

تابع أن الإسماعيلي خاطب اتحاد الكرة رسميًا لمعرفة أسباب إقامة المباراة في برج العرب، مشيرًا إلى أن النادي ينتظر توضيح الأسباب الحقيقية لهذا القرار.

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