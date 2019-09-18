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محافظات

لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:02 م
بطاقات تموين
بطاقات تموين
ايمن محمود
أعلن المهندس السيد أبو اليزيد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، ورود عدد من البطاقات التموينية الذكية الخاصة بمحافظة مطروح من وزارة الإنتاج الحربي لتسليمها للمواطنين.

وأوضح المهندس السيد أبو اليزيد أن المديرية تسلمت 319 بطاقة تموينية ذكية، منها "مرســـى مطـــــــروح 183 بطاقة - راس الحكمة والقصر 6 -الحمام وقرى البنجر 58 - العلمين وسيدى عبد الرحمن 3 - الضبعة وجلالة21 - النجيلة 6 براني والسلوم 27 ســــيوة 15".

وقال إنه سيتم تسليم مكاتب التموين البطاقات التموينية الخاصة بهم لتسجيلها، وفور التسجيل سيرد للمواطنين رسائل على أرقام التليفونات الخاصة بهم للتوجه لهذه المكاتب لاستلام البطاقات الخاصة بهم، ومعهم بطاقة الرقم القومي و3 صور منها.
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة
لأهالي مطروح.. أسماء أصحاب البطاقات التموينية الجديدة

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