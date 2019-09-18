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أخبار البلد

اليوم.. صرف بدل التكنولوجيا للصحفيين

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 01:05 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبد الوكيل ابو القاسم
تبدأ اليوم نقابة الصحفيين فى صرف بدل التدريب والتكنولوجيا للأعضاء فى كافة المؤسسات الصحفية .

وكانت قد أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة انه سيتم إرسال بدل التدريب والتكنولوجيا عن شهر سبتمبر ٢٠١٩ للمؤسسات الصحفية القومية اليوم الأربعاء الموافق ١٨-٩-٢٠١٩ .

من جانب آخر أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن المبالغ المقررة لبدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين والإداريين والعمال بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر سبتمبر، جاري تحويلها من الهيئة الوطنية للصحافة للمؤسسات الصحفية

واوضح نقيب الصحفيين فى تصريحات له كما تم تحويل مبالغ البدل الخاصة بالزملاء الصحفيين بالصحف الخاصة والحزبية من المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لحساب النقابة، بما يتيح بدء الصرف لكل الزملاء أعضاء النقابة المستحقين للبدل ابتداء من اليوم الأربعاء 18 سبتمبر.‎

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