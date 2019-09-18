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أخبار البلد

روس آتوم توقع اتفاقية مع أوغندا للتعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 02:04 م
جانب من توقيع الاتفاقية
جانب من توقيع الاتفاقية
وفاء نور الدين
وقعت روساتوم وحكومة جمهورية أوغندا اتفاقية حكومية دولية، بشأن التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

ووقّع على الاتفاقية كل من نائب المدير العام ومدير كتلة الأنشطة الدولية التابعة لمؤسسة روساتوم نيكولاي سباسكي وأيرين نافونا مولوني وزيرة الطاقة والثروة المعدنية في جمهورية أوغندا.

وتلبي الاتفاقية جميع المتطلبات الحديثة لهذه الوثائق ووتعد بداية لوضع اسس التعاون فى مجالات واسعة بين روسيا وأوغندا في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، على وجه الخصوص، إنشاء وتطوير البنية التحتية للطاقة النووية لجمهورية أوغندا ، وتطبيقات النظائر المشعة في الصناعة، والطب، والزراعة، وكذلك تدريب وتطوير كفاءة الموظفين.

كما أن هناك أيضًا اتفاقًا على أن تتبادل الأطراف في المستقبل القريب زيارات للمتخصصين وسيتم إنشاء مجموعات عمل مشتركة في مجالات محددة، بما في ذلك تطوير مناطق واعدة مثل إنشاء مركز للعلوم والتكنولوجيا النووية في أوغندا على أساس مفاعل البحوث للتصميم الروسي.

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تعاون بين روساتوم والدومينيكان في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية

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