حاولوا سرقة تروسيكل .. فلقنتهم الأهالي علقة موت بدمياط

ساقهم حظهم التعيس لسرقة تروسيكل من مواطن بقرية سيف الدين التابعه لمركز الزرقا بمحافظة دمياط ، إلى انتباه الاهالي لهما، فقاموا بتلقينهما علقة ساخنه ، اقسموا بعدها بانهم سيتوبون عن جريمة السرقة ولن يعاودوا لها مرة اخري.



البداية عندما تمكن اهالى قرية السلام، من ضبط شخصين لدى محاولتهما الهروب بعد محاولة سرقة تروسيكل من قرية سيف الدين ,حيث قام الاهالي بمطاردتهما حتي سقطا بترعة عزبة جلالبالقرب من قرية السلام وتم ضبطهما وتلقينهما علقه ساخنه واحتجازهما من قبل الاهالي واعترفا بقيامهما بعده سرقات في اطار المركز وقراه.



واثناء تعرض المتهمين للضرب ،اخذوا يتوسلان للاهالى بتركهم وعدم تسليمهم للشرطة ، وانهم سيتوبون عن السرقة ولن يعاودوا لها مرة اخرى واخذوا يتوسلون ويستعطفون الاهالى الا ان الاهالى قاموا بابلاغ الشرطة حتى تكون رادع لهم.



تم إخطار مركز شرطة الزرقا وتم تسليمهما مركز شرطة الزرقا وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة للتحقيق .