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توك شو

لما يجيلك صداع.. رضوى الشربيني تمازح متابعيها على إنستجرام

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 03:37 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
شروق حمدى
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى عبر حسابها بموقع "إنستجرام" صورة جديدة تسخر فيها من نفسها، حيث ظهرت وهي ترتدى "تربون".

وعلقت رضوى الشربيني على الصورة: "لما تبقى قاعد وبعدين فجأة يجيلك صداع".

وجاءت أبرز التعليقات: "هو الصداع بيحلى كدا، سلامتك، قمر فى كل حالاتك، ما شاء الله".

وتعد رضوى الشربيني من أشهر الإعلاميات على الساحة حاليا، وتتسم بأنه تحث السيدات دائما على عدم التنازل عن حقوقهن، ويرجع البعض قسوتها في التعامل إلى تجربة الطلاق التي مرت بها.

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