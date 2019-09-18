ماذا تعرف عن بيني جانتس رئيس حكومة إسرائيل المحتمل؟

تظهر النتائج شبه النهائية لـ انتخابات الكنيست الـ 22 إلى اقتراب رئيس الأركان الأسبق بيني جانتس من منصب رئيس حكومة إسرائيل القادم بعد تراجع بنيامين نتنياهو.



وبيني جانتس من مواليد 9 يونيو 1959 كان رئيس هيئة الأركان العامة العشرين لجيش الاحتلال الإسرائيلي.، وأعلن عن خوضه الانتخابات الإسرائيلية ضمن حزب جديد نهاية عام 2018 باسم "حصانة لـ إسرائيل"، ولاحقًا اتحد مع حزب يوجد مستقبل بقيادة يائير لبيد لخوض الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية للعام 2019.



في نهاية عام 1977 انخرط جانتس في صفوف الجيش وانضم إلى لواء المظليين وشارك بعملية الليطاني في عام 1979، وتخرج جانتس من مدرسة تأهيل الضباط لجيش الاحتلال وأصبح قائد فصيلة وثم قائد سرية في لواء المظليين وفي تلك الفترة اشترك في عملية "ايش دميم" حيث دخلت قوة من المظليين بمروحيات إلى العمق اللبناني وقتلوا 8 من أعضاء حزب الله.



وذهب جانتس إلى الولايات المتحدة لتكملة دورة الوحدات الخاصة وعاد إلى إسرائيل بعد شهرين من اندلاع حرب لبنان الأولى وانضم إلى لواء المظليين الذي حارب في لبنان وحارب في بيروت وهناك استلم قيادة فصيل بعد أن أصيب قائد الفصيل وفي سنة 1983 عين قائد فصيل في وحدة الهندسة الحربية وبعدها عين نائب لقائد وحدة شالداج التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي.



وسنة 1987 عُيّن قائد كتيبة 890 في لواء المظليين وشارك بأربعة اشتباكات مع حزب الله في جنوب لبنان، سنة 1989 استلم قيادة وحدة شالداغ وشاركت وحدة شالداغ تحت قيادته بعملية "شالمه" سنة 1991. والذي احضر به حوالي 14,400 يهودي من إثيوبيا إلى إسرائيل خلال 34 ساعة بمشاركة 30 طائرة من طائرات سلاح الجو الإسرائيلي وشركة العال الإسرائيلية.



عُيّن قائد للواء المظليين بقوات الاحتياط سنة 1992 ، وسنة 1994 وعُيّن قائد قائدا للواء يهودا الذي في فرقة يهودا والسامرة وسنة 1995 و قائد للواء المظليين وبعد سنتين ذهب للدراسة الأكاديمية في الولايات المتحدة وفي 1999 و قائدًا لوحدة الارتباط مع جنوب لبنان. في عام 2000، و قائدا على منطقة الضفة الغربية وفي تلك الفترة اندلعت الانتفاضة الثانية.



وفي 2002، عُيّن جانتس قائدًا للمنطقة الشمالية في جيش الاحتلال، ثم تولّى عام 2005 قيادة القوات البرية وفي تلك الفترة اندلعت حرب لبنان الثانية وفي الفترة ما بين 2007 و2009 كان جانتس ملحقًا عسكريًا لدى الولايات المتحدة.



في 2009، تولّى جانتس منصب نائب رئيس هيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال تلبية لطلب وزير الاحتلال وأدى منصبه هذا حتى نوفمبر 2010 ,وخلال هذه الفترة، قام الجنرال جانتس بتطبيق خطة "تيفين" المتعددة السنوات بالإضافة إلى قيادة خطط أخرى في مجالات قوات الاحتياط والطاقة البشرية وميزانية جيش الاحتلال وغيرها من المجالات.



في فبراير2011، عُيّن الجنرال بني جانتس الرئيس الـ20 لهيئة الأركان العامة في جيش الاحتلال.



