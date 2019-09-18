الخدمات الأرضية: تحديث المعدات وتدريب العاملين لرفع كفاءة الإنتاج

التقى اللواء مهندس مجدى محمدين رئيس مجلس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، بالعاملين، بكافة القطاعات والإدارات والمحطات المختلفة التابعة للشركة.



وأكد محمدين خلال اللقاء، علي العمل لتحديث كافة معدات الشركة بحيث لا يتعدى عمر أى معدة 15 عام، حتى تليق باسم شركة مصر للطيران، والقدرة على المنافسة على مستوى القارة الإفريقية والأسيوية بل والخروج للقارة الأوروبية.



وأوضح رئيس الخدمات الأرضية، أن عوامل السلامة والأمان والجودة أساس عمل شركة مصر للطيران والعاملين بها، بالإضافة إلى الاعتناء بالمعدات والأجهزة حتى تكون قادرة على تلبية احتياجات ومتطلبات العمل.



وشدد على تدريب العاملين ورفع كفائتهم مع توعيتهم بنوعية المعدات الجديدة التى دخلت الخدمة بالفعل أو التي نحن بصدد التعاقد عليها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن دور التدريب والجودة أساسي ومحوري فى الفترة القادمة التى لا تقبل إلا الجهد والإخلاص فى العمل سواء على مستوى تدريب العاملين أو على مستوى جودة الخدمة المقدمة لعملاء الشركة، وأن يكون السلامة والأمان فى تقديم الخدمه أساس عمل الشركة والعاملين بها، والاعتناء بالمعدات الجديدة حتى تكون قادرة على الوفاء بالعمل وإطالة عمرها.



وأكد محمدين على الاهتمام بالجانب النفسي والإنسانى للعاملين وضرورة الاهتمام به ومراعاته لأن راحتهم تعنى جودة خدمة مقدمة للطائرات وتجنب الشركه الحوادث ، وأيضآ تساعد العاملين على التركيز والاندماج فى فريق العمل ، مشددا على تطوير أداء العاملين وأن هذا مسئولية كل قائد ومسئول فى مكانه بجانب أنه مسئولية كل عامل فى موقعة.