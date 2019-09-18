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فن

زينة بإطلالة جريئة على البحر.. والجمهور: أحلى أم ولاد دي ولا إيه

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 05:07 م
زينة
زينة
القسم الميدانى
نشرت الفنانة زينة، صورا لها، اليوم، عبر حسابها علي إنستجرام، من الساحل الشمالي، وهي علي البحر، وترتدي فستانا أسود فوق الركبة.

وعلقت زينة على الصور : "ما احلي الرجوع اليه💙💙"

وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي: "احلا ام ولاد دي ولا ايه".. "عروسه البحر".. "احلي ممثله ف مصر"..بحبك اوي"

وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".

فيلم الفلوس يشارك فى بطولته خالد الصاوى وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.

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