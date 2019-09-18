زينة بإطلالة جريئة على البحر.. والجمهور: أحلى أم ولاد دي ولا إيه

نشرت الفنانة زينة، صورا لها، اليوم، عبر حسابها علي إنستجرام، من الساحل الشمالي، وهي علي البحر، وترتدي فستانا أسود فوق الركبة.وعلقت زينة على الصور : "ما احلي الرجوع اليه💙💙"وجاءت التعليقات على الصورة كالآتي: "احلا ام ولاد دي ولا ايه".. "عروسه البحر".. "احلي ممثله ف مصر"..بحبك اوي"وتنتظر زينة طرح أحدث أفلامها "الفلوس" فى دور العرض مع النجم تامر حسنى، بعد نجاحه اللافت فى فيلمه الفائت "البدلة".فيلم الفلوس يشارك فى بطولته خالد الصاوى وعائشة بن أحمد ، ومحمد سلام، وعدد من ضيوف الشرف وتأليف محمد عيد المعطى وإخراج سعيد الماروق.