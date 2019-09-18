أول قرار من نتنياهو بعد هزيمته فى انتخابات الكنيست

أعلن مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن زعيم الليكود لن يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك الأسبوع المقبل.



وأشار المكتب، في بيان، إلى أن نتنياهو لن يحضر في الاجتماعات المقررة يوم 24 سبتمبر، حيث يعمل على دعم وضعه السياسي بعد تراجع حزبه الليكود إلى المركز الثاني بحوالي 31 مقعدا في انتخابات الكنيست الإسرائيلي، حسبما أظهرت النتائج شبه النهائية لانتخابات الكنيست.



وأفادت نتائج رسمية أنه بعد فرز 93 % من الأصوات، سجل حزب "أزرق أبيض" أو "كاحول لافان" بزعامة بيني جانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق تقدما على الليكود مع 32 مقعدا مقابل 31 لليكود، بينما جاءت القائمة المشتركة في المركز الثالث بـ 13 مقعدا.