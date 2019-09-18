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رياضة

مشاهدة مباراة أوليمبياكوس ضد توتنهام في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 06:42 م
أوليمبياكوس ضد توتنهام
أوليمبياكوس ضد توتنهام
عمرو ابوبكر
عشاق كرة القدم على موعد مع مشاهدة مباراة أوليمبياكوس - اليونان ضد توتنهام هوتسبير - إنجلترا في إطار دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء والتي تقام في استاد كارايساكي.

- موعد مباراة أوليمبياكوس - اليونان ضد توتنهام هوتسبير - إنجلترا

يحل توتنهام ضيفًا على أوليمبياكوس في حديقة الأمراء في المباراة المقرر لها ان تقام في تمام السابعة مساءً.

- القنوات الناقلة لمباراة أوليمبياكوس - اليونان ضد توتنهام هوتسبير - إنجلترا

ومن المنتظر أن تنقل مباراة أوليمبياكوس - اليونان ضد توتنهام هوتسبير - إنجلترا، عبر قناة بي ان سبورت الحاصلة على حقوق البث بشكل حصري.

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