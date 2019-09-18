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رياضة

شوط أول سلبي بين كلوب بروج وجالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 07:57 م
كلوب بروج وجالطة
كلوب بروج وجالطة سراى فى دورى أبطال اوروبا
محمد رشاد
انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين كلوب بروج البلجيكي ونظيره جالطة سراي التركي فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب جان برايدال فى إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات فى دورى أبطال اوروبا.

وجاء تشكيل جالطة سراى فى مباراة الأولى فى مجموعات دورى أبطال اوروبا للموسم الحالي كالتالى:

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا.

خط الدفاع: ماريانو فيريرا، ماركو، كريستيان لوينداما، يوتو ناجاتومو.

خط الوسط: ستيفين نزونزي، جان ميشيل سيري، ماريو ليمينا.

خط الهجوم: سفيان فيجولي، رادميل فالكاو، ريان بابل.

على الجانب الآخر جاء تشكيل كلوب بروج فى دورى أبطال اوروبا كالتالي:-

حراسة المرمى : مينيوليه.

خط الدفاع : فيديريكو _ سيمون ديلى _ ماتى ميتوفيتش _ كلينتون ماتا.

خط الوسط : هانز فاناكين _ ماتس ريتس _ فورمير.

خط الهجوم : كريبان دياتا _ ديفيد اوكيريك _ امانويل بونافنتور.
ويلتقى الفريقان ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الأولى التى تضمن أيضًا كل من باريس سان جيرمان الفرنسى، وفريق ريـال مدريد الإسبانى.

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