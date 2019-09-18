منة فضالى تشكر صدى البلد لتكريمها عن مسلسل قيد عائلى .. شاهد

نشرت الفتانة منة فضالى عددة صور له اثناء تكريمها فى موقع صدى البلد الاخباري، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وعلقت الفنانة منة فضالى على الصورة قائلة " شكرا الف شكر علي التكريم شكرا صدي البلد و طاقم الموقع شكرا لتكريم دور كامله من مسلسل قيد عائلي بجد استقبال جميل و فعلا حسيت اني في بيتي♥️ ".



وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :



الف مبروك ــــــ قمر يا منة ــ من نجاح لنجاح



وكانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.



