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فن

منة فضالى تشكر صدى البلد لتكريمها عن مسلسل قيد عائلى .. شاهد

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:14 م
منة فضالى
منة فضالى
القسم الميدانى
نشرت الفتانة منة فضالى عددة صور له اثناء تكريمها فى موقع صدى البلد الاخباري، عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وعلقت الفنانة منة فضالى على الصورة قائلة " شكرا الف شكر علي التكريم شكرا صدي البلد و طاقم الموقع شكرا لتكريم دور كامله من مسلسل قيد عائلي بجد استقبال جميل و فعلا حسيت اني في بيتي♥️ ".

وتفاعل مع الصور عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

الف مبروك ــــــ قمر يا منة ــ من نجاح لنجاح

وكانت منة فضالى حققت نجاحا كبيرا بمشاركتها فى مسلسل "قيد عائلى" الذى يتم عرضه حاليا على شبكة قنوات dmc.

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