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ديني

قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف في البحيرة.. الجمعة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 08:00 م
قافلة دعوية مشتركة
قافلة دعوية مشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف في البحيرة الجمعة
محمد صبري عبد الرحيم
تنطلق القافلة الدعوية الحادية عشرة المشتركة لعلماء الأزهر والأوقاف من مقر ديوان عام وزارة الأوقاف يوم الجمعة القادمة 20 سبتمبر، في تمام الساعة التاسعة صباحًا لمحافظة البحيرة بمناسبة العيد القومي للمحافظة برئاسة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وتضم القافلة ثمانية علماء: أربعة من علماء الأزهر الشريف وأربعة من علماء الأوقاف، ليتحدثوا جميعا بصوت واحد حول موضوع: «مَظَاهِرُ الكِبْرِ والاسْتِعلاءِ والصَّدِّ عَنْ دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

يأتي ذلك في إطار المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لمحاربة الفكر المتطرف، وترسيخ القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية التي دعا إليها ديننا الحنيف.

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