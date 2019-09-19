ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

اليوم.. بدء محادثات تجارية بين الصين وأمريكا

الخميس 19/سبتمبر/2019 - 07:05 ص
محادثات تجارية بين
محادثات تجارية بين الصين وأمريكا
رويترز
قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن محادثات التجارة بين الصين والولايات المتحدة ستبدأ في واشنطن، على مستوى النواب، اليوم الخميس، للتمهيد لمحادثات رفيعة المستوى في أكتوبر تهدف لإيجاد حل للحرب التجارية المريرة الدائرة منذ 14 شهرا.

ولم يعط متحدث باسم المكتب أي تفاصيل أخرى عن المحادثات، وقالت وزارة التجارة الصينية اليوم إن نائب وزير المالية لياو مين سيقود الوفد الصيني في المحادثات.

ومن المتوقع أن يجتمع الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر ووزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين مع كبير المفاوضين التجاريين الصينيين ليو خه وهو نائب رئيس الوزراء مطلع أكتوبر.

وأرجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي زيادة رسوم جمركية على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار كان مقررا البدء في تطبيقها أول أكتوبر بعدما أجلت الصين فرض رسوم على عدد من السلع الأمريكية.

ترشيحاتنا

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

ثبت صنم.. شاهد كيف استقبل لاعبو بيراميدز نجم الأهلي فى تدريبات اليوم

اخبار البرلمان.. بشرى لـ مالكى السيارات وأصحاب المعاشات حول دعم التموين.. انتقادات حادة لـ تيار الكرامة

اسم جديد أم حسابات أخرى.. سر تأخر الإعلان رسميا عن اسم مدرب منتخب مصر

أول تعليق رسمى من المصرى بشأن تولى إيهاب جلال تدريب منتخب مصر

الخطيب بيحاول يقلدني.. مرتضى منصور يكشف سر إصابة مؤمن زكريا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة من fendi.. شذى حسون تستعرض أناقتها فى دبى ..صور

أنيق وبكتف واحد.. بشرى بفستان على الموضة فى الجونة

طارق صبرى فى زيارة للمعهد القومي للأورام ..صور