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برلمان

بعد العودة.. برلمانى: زيارتنا لـ أمريكا موفقة.. وسنرفع تقريرا شاملا لـ رئيسيّ النواب والحكومة

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:33 م
مجلس النواب
مجلس النواب
أسامة علي
اكد النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، واحد أعضاء الوفد المصرى العائد اليوم من الولايات المتحدة، أن الزيارة كانت موفقة للغاية وتم خلالها الاطلاع على موازنة البرامج والاداء لبعض الولايات الامريكية ومقارنتها بموازنة البرامج والاداء بمصر.

وتابع ابراهيم نظير خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن الولايات التى زارها الوفد المصرى أعجبت كثيرا بتفوق موازنة البرامج والأداء التى تسير عليه الدولة، إضافة إلى ذلك الاشادات التى تلقاها الوفد من صندوق النقد والبنك الدوليين ببرنامج الاقتصاد.

وأوضح عضو لجنة الخطة والموازنة أن الوفد برئاسة الدكتور حسين عيسى سيرفع تقريرا شاملا عن زيارته للولايات المتحدة الامريكية للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والمهندس مصطفى مدبولى رئيس الحكومة.

ووصل وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وممثلين عن وزارتيَ المالية والتخطيط اليوم القاهرة عائدين من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد زيارة استغرقت عده ايام نظمها مشروع الإصلاح الاقتصادي والاستقرار.

وكان يرأس الوفد المصرى الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالى ومحمد الشهاوى وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

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