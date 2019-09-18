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رياضة

مباريات ودية لفرق أكاديمية الأهلي السبت المقبل

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 09:10 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد خالد بيبو مدير اكاديمية النادى الاهلى لكرة القدم ، إن فرق الأكاديمية بمختلف فروعها سوف تخوض عدا من المباريات الودية يوم السبت القادم وذلك على ملاعب الأكاديمية بفرع النادي بالشيخ زايد.

وقال إن الهدف من إقامة هذه المباريات، رؤية جميع اللاعبين المشاركين في الأكاديمية وسط احتكاك قوي لانتفاء واختيار افضلهم على مستوى جميع الفروع تمهيدا للانضمام لفريق منتخب الأكاديمية.

وأشار الى إن هذه المباريات تعد فرصة ذهبية امام كل لاعب لإثبات موهبته والتعبير عن نفسه وسط احتكاك قوي حتى يحجز لنفسه مكانا قي فرق منتخبات الأكاديمية المختلفة.

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