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توك شو

برلماني: عدم إتاحة الإعلام للمعلومات يساعد على انتشار الشائعات .. فيديو

الأربعاء 18/سبتمبر/2019 - 10:06 م
النائب محمد اسماعيل
النائب محمد اسماعيل
عمرو ممدوح
قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الشائعات تتنشر بشكل كبير بفعل التكنولوجيا والسوشيال ميديا، مشيرا إلى أن عدم توافر المعلومات من جانب الإعلام يساعد على انتشار الشائعات.

وأضاف إسماعيل، في حواره ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» أن أحد المقاولين ربح كل أمواله من العمل مع القوات المسلحة، يحاول أن يفقد الشعب ثقته في القوات المسلحة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أنه تحول من شخص لديه حق إلى شخص يدعو المصريين للخروج في مظاهرات، مشيرا إلى أن مصر تشهد نهضة حقيقية، إلا أنه غافل عنها.

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